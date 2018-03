AN presentó resultados de la Encuesta Nacional de Hospitales 2018

CARACAS.-El presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, y voceros de la organización Médicos por la Salud, presentaron resultados de la Encuesta Nacional de Hospitales 2018.

Esperan que la data sirva para que el Gobierno reflexione, porque detrás de cada gráfico hay una historia, “hoy no hay un hospital que no tenga una lista de espera de pacientes, que tenga una emergencia que funcione a cabalidad. Quien no tenga dinero se enfrenta a la muerte en un carro, en un pasillo, o en una camilla”.

La encuesta reporta en 88% la escasez de medicamentos, 79% de material médico-quirúrgico y 84% la de catéteres y sondas.

“Nada de lo que mostramos tiene trasfondo o es mentira, sólo mostramos lo que oculta el Ministerio para la Salud al no ofrecer datos oficiales”, dijo Olivares.

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) March 19, 2018

Ivette Janzen/Unión Radio