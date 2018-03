AN: Economía perdió 25% de capacidad productiva en 4 años

CARACAS.- El integrante de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, dijo que la economía del país perdió el 25 % de la capacidad productiva en los últimos cuatro años. “La caída de la actividad económica se atribuye, en parte, a la caída de producción petrolera”.

“La economía cayó, en segundo lugar por caída del consumo, en virtud de la hiperinflación que ha mermado la capacidad de compra”, agregó Guerra.

El diputado de Primero Justicia, Rafael Guzmán, responsabilizó al Banco Central de Venezuela (BCV) de la crisis económica del país por la impresión, a su juicio, de dinero inorgánico.

Guzmán dijo que con la alta producción monetaria, derivada de los años que el petróleo tuvo precios altos, el gobierno no invirtió lo suficiente en el bienestar de los venezolanos. “Con esa renta petrolera no se hicieron hospitales, ni autopistas, ni escuelas, no se ayudó a la producción nacional para abastecernos con todo lo que comemos”.

Irving Pérez/Unión Radio