Alcalde Sayegh aboga por una candidatura opositora única en presidenciales

CARACAS.-El alcalde del municipio El Hatillo, Elías Sayegh, se mostró a favor de la presentación de una candidatura única opositora, de cara a las elecciones presidenciales previstas para el año 2018.

En el programa Primera Página que transmite Globovisión, Sayegh expresó que que la oposición no puede seguir cometiendo las mismas fallas, “yo creo que parte del aprendizaje de 2017 es que no sigamos cometiendo los mismos errores, los venezolanos no aguantan más y tenemos que hablarle claro a la gente que viene una batalla electoral”.

El alcalde Sayegh, informó que en la actualidad el presupuesto anual de la alcaldía es equivalente a “290 mil dolares, 5% menos que el presupuesto de hace cuatro años”, dijo. Además sostuvo que a pesar de haber recibido la alcaldía en “malas condiciones” de infraestructura y el poco presupuesto, “no va a ser un obstáculo” para cumplir las promesas que hizo durante su candidatura electoral.

Unión Radio