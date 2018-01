Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo en una escuela de EEUU

El mandatario local lamentó por Twitter el “trágico tiroteo” en la escuela Marshall County, situada en esa ciudad del suroeste de Kentucky, y aseguró que el agresor se encuentra detenido.

“El tirador está detenido, hay una víctima (mortal) confirmada y varios otros heridos; por favor, no especulen ni difundan rumores”, tuiteó Bevin.

Según las autoridades locales, siete personas resultaron heridas en el tiroteo, pero se desconoce la gravedad de sus lesiones.

Por el momento no han transcendido las identidades del tirador ni de las víctimas y tampoco los motivos del tiroteo.

EFE/SPLL

Tragic shooting at Marshall County HS…Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded…Much yet unknown…Please do not speculate or spread hearsay…Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us…

— Governor Matt Bevin (@GovMattBevin) January 23, 2018