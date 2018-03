Advierten que coexistencia de tres conos monetarios podría ser negativa

CARACAS.- El economista Manuel Sutherland, investigador del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela –CIFO- y de la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista –ALEM-, considera que debe realizarse una reconversión monetaria. “Es necesario disminuir ceros a las moneda porque es ridículo ir a comerse una hamburguesa y pagar un millón de bolívares, las cifras están haciéndose ridículas”.

No obstante, en entrevista a Eduardo Rodríguez en el espacio A Tiempo de Unión Radio, matizo que no está de acuerdo con la manera cómo el gobierno está planteando la reconversión porque es imposible que en dos meses se logre concretar un proceso tan complejo. “No va a poder suceder, primeramente hay que tomar medidas contra la hiperinflación, poner un plazo a la reconversión mucho más largo, dejar de imprimir dinero inorgánico de manera grotesca, reconstruir la economía y quitarle los tres ceros a la moneda podría ser interesante pero ya en junio habría que quitarle 5 ceros”.

Advirtió que es “imposible” que se logre concretar la impresión de todos los billetes del nuevo cono monetario en tan solo dos meses y medio. “Dudo mucho que hagan eso, en 2008 se hizo una reconversión bastante exitosa y duro poco más de un año, hubo una planificación, había una economía más o menos estable y una inflación mediana, ahora hay hiperinflación”.

“Creo que habrá una etapa de coexistencia de monedas y tendremos el cono de 2008, la ampliación del cono de 2016 y el nuevo cono monetario de 2018, puede ser desastroso”, alertó.

En Venezuela solo hay franquicias electorales

Por su parte, el consultor político Juan Manuel Trak, sociólogo con máster en ciencia política y doctor en procesos políticos contemporáneos, considera que, a tan solo dos meses de las presidenciales del 20 de mayo, aun no se ha definido el tipo de observación que pudiese brindar la Organización de Naciones Unidas –ONU-. “Según criterios técnicos, de aquí al 20M no es posible que haya una observación calificada en los términos que establece cualquier manual básico. Cualquier cosa que venga el 20M es todo menos una misión de observación electoral puede ser un misión de estudio o exploratoria”.

Destacó que en algunas declaraciones, el candidato de Avanzada Progresista, Henri Falcón, no concreta si tal observación sería de la ONU o “de otro organismo como el CELA o la Unión Africana. “Ellos vienen a hacer algo diferente, serán testigos del proceso de una elección”.

Advirtió que existe un conjunto de dudosas variables que denotan cierta “carencia de integridad electoral y, lejos de no tener claridad, se ve poca transparencia, si no es la ONU podría ser otro pero ese otro podría no satisfacer los criterios de autonomía e imparcialidad que se requiere”.

Para Trak, en Venezuela actualmente no hay líderes de oposición sino “dirigentes de partido que son figuras emblemáticas de partidos pero no hay liderazgo. (…) No tenemos partidos sino solo hay franquicias electorales y solo van al campo a buscar votos y por eso hay una decepción gigantesca”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio