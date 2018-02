Abogado de Leopoldo López pide su libertad inmediata

MADRID.- Juan Carlos Gutiérrez, uno de los abogados de Leopoldo López, pidió su “inmediata puesta en libertad”, después de que la fiscal, Luisa Ortega, haya admitido que recibió presiones durante el proceso que condenó a su defendido a 14 años de cárcel.

“De lo contrario, lo que se traduce es la confesión por omisión del Estado venezolano en haber participado de manera directa en generar instrucciones y mecanismos de presión para el enjuiciamiento y condena de una persona inocente”, aseguró Gutiérrez en una entrevista telefónica con Efe, en la que estuvo acompañado por el padre López.

Según Gutiérrez, a nivel internacional, “esto es evidencia de los crímenes de persecución, que se están denunciando en la Corte Penal Internacional (CPI), y Leopoldo López es una de las víctimas”.

“Esas declaraciones no me sorprenden porque sabíamos que eso era una realidad. Desde un principio actuó, no sé si bajo presión, pero sí bajo una instrucción”, dijo a Efe el padre de López, quien cumple ya seis meses bajo arresto domiciliario y un total cuatro años privado de libertad.

EFE