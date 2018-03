Abogada Díaz asegura que Al Hussein emite juicio individual sobre Venezuela

CARACAS.- La abogada Constitucionalista y diputada de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), María Alejandra Díaz en el programa Al instante que transmite Unión Radio dijo que la postura del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU sobre Venezuela está parcializada.

Con respecto a las declaraciones del miembro de la Organización de las naciones Unidas (ONU), Zeid Ra’ad Al Hussein, quien alegó que “no están dadas las condiciones para una elección presidencial en Venezuela” , Diaz considero que “jurídicamente no tiene ninguna implicación sus opiniones de carácter particular, ya que no es el consejo el que se esta pronunciando sino una individualidad que ademas esta parcializada”.

Unión Radio